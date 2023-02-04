خبير إعلام رقمي يكشف عن 5 مشروعات مربحة بـ«زيرو رأس مال» وعائد بالدولار

إذا كنت لا تملك المال وترغب في أن يصبح لديك مشروعا، فالأمر بسيط، وعليك بتعلم بعض المهارات البسيطة، ومن الممكن أن يكون العائد بالدولار في حالة التعامل مع منصات عمل خارجية.

تصميم المواقع الالكترونية

وقال المهندس محمد الحارثي خبير الإعلام الرقمي، أن هناك عدد من المشروعات يمكن البدء فيها بـ«زيرو رأس مال»، أبرزها تصميم المواقع الإلكترونية والتي لا تتطلب أي رأس مال، وإنما تحتاج فقط لتعلم بعض مهارات البرمجة، وهناك عدد من المنصات التعليمية المجانية التي توفر المادة العلمية مجانا.

التصوير الفوتوغرافي

وأضاف الحارثي في تصريحات لـ«الوطن»، أن التصوير الفوتوغرافي، يعتبر من المشروعات المربحة والتي لا تحتاج إطلاقا إلى رأس مال كبير، لأنه يمكن البدء في المشروع باستخدام كاميرا الهاتف المحمول، موضحا أن هناك عدد كبير من المواقع التعليمية التي تعطي الشباب دورات تدريبية في مجال التصوير، حيث يمكن بعد ذلك بيع هذه الصور على منصات مختلفة.

كتابة المحتوى

وأكد أن كتابة المحتوى تعتبر من المشروعات ذات العائد الجديد، والتي تتطلب بعض المهارات الكتابية لدى الشخص، حيث يمكن اكتسابها بشكل سهل وسريع، موضحا أنها لا تقل أهميةعن الترجمة، مشيرا إلى أن الترجمة، بالرغم من أن هناك مواقع كثيرة، تعمل مجانا يظل المترجم وصياغته وربطه للموضوع مختلف تماما.

التسويق بالعمولة

وأشار إلى أن هناك مشروعا آخر يمكن العمل فيه وهو التسويق بالعمولة، إذ يقوم المسوق بالعمولة بتقديم طلب للمشاركة في هذا النظام من خلال ملء استمارة في موقع المعلن، وقبول الناشر أو رفضه، وفقا لمدى توافقه مع المعايير والشروط المعلنة من قبل المعلن.