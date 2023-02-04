«التعليم العالي»: لا صحة لتغيير مقر مكتب تنسيق الجامعات الرئيسي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أنه لا صحة لما يتردد عن نقل مقر مكتب تنسيق الجامعات الرئيسي في جامعة عين شمس إلى جامعة القاهرة أو المدن الجامعية التابعة لها، موضحًا أن المقر كما هو خلال فترة التنسيق، وبعد انتهائها، يتم استكمال باقي الأعمال خلال العام بمقر وزارة التعليم العالي بجوار السفارة السعودية.

وأوضح أنّ الفترة الحالية تشهد الاستعداد لأعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجاري، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مقر مكتب تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تجري الاستعدادات اللوجستية للعام الجامعي الجاري وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بجانب استمرار الأعمال الأخرى لقطاعات الوزارة، التي منها حملات الضبطية القضائية لمواجهة انتشار الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية التي تَدعي انتسابها للوزارة وتمنح شهادات تعليمية غير قانونية وغير معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

قواعد تنسيق القبول بالجامعات

وأكد «عطا»، أنه لا توجد أي تغييرات في قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد حتى الآن، وأن القواعد التي سيتم العمل بها في تنسيق 2023 ستكون ذاتها الخاصة بالعام الماضي، موضحًا أن أي تغييرات ستكون مهمة المجلس الأعلى للجامعات، وهو المنوط بتعديل قواعد التنسيق أو تغييرها أو الثبات عليها.