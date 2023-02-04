الشهادات الأعلى سعرا للفائدة بالبنك الأهلي.. «لو ملحقتش تشتريها بعائد 25%»

لطالما كانت شهادات الادخار في البنوك هي الملجأ الآمن للراغبين في ادخار أموالهم واستثمارها، إذ أنها تمكنهم من الحصول على عائد شهري أو سنوي يساعدهم في زيادة قيمة الأموال التي يملكونها، ما يجعلهم يبحثون عن الشهادات التي تتميز بأعلى عائد فب البنوك، ومنذ إيقاف العمل بالشهادات ذات عائد 25% نهاية شهر يناير الجاري، ازداد اهتمام العملاء بمعرفة الشهادات الأعلى سعرا للفائدة.

وأعلن عدد من البنوك شهادات ادخار جديدة عقب إغلاق الشهادة الأعلى سعرا في الفائدة في السنوات الماضية، لتكون الشهادات الجديدة تلك بسعر عائد تنافسي يجذب العملاء لشرائها، ونرصد من خلال هذا التقرير الشهادة الأعلى سعرا في الفائدة في بنكي الأهلي واسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات في البنك الأهلي المصري

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات إلى 1000 جنيه.

- يصل العائد الشهري للشهادة البلاتينية إلى 16% من قيمة الشهادة.

- يصل العائد الربع السنوي للشهادة البلاتينية إلى 16.25% من قيمة الشهادة.

- يصل العائد النصف سنوي للشهادة البلاتينية إلى 16.50% من قيمة الشهادة.

- يصل العائد السنوي للشهادة البلاتينية إلى 17.25% من قيمة الشهادة.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

شهادة أليكس ستار بلس ذات العائد الشهري

- حدد البنك العائد الشهري لعملاء شهادة أليكس ستار ليصل إلى 18% من قيمة الشهادة.

- يمنح البنك للعميل فرصة الحصول على تمويل شخصي بضمان الشهادة يصل إلى نسبة 95% من قيمة الشهادة.

- نوع العائد الخاص بشهادة أليكس ستار ثابت يجرى احتسابه وإضافته إلى الحساب الخاص به بشكل شهري.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات بسعر عائد تنافسي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة إليكس ستار بلس ذات العائد الشهري من بنك الإسكندرية إلى 500 ألف جنيه.