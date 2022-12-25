بعد رفع سعر العائد.. اعرف أفضل طريقة لكسر شهادات الادخار القديمة

مع صدور شهادات ادخارية جديدة وبعائد أعلى يتجه الكثير من المواطنين في البحث عن كيفية فك وكسر شهادات الادخار القديمة بهدف شراء شهادات أخرى للاستفادة من العوائد الجديدة التي أقرتها البنوك.

خطوات كسر الشهادات الادخارية

وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن» خطوات كسر شهادات الادخار في أغلب البنوك التي جاءت كالتالي:

- توجه العميل إلى أقرب فرع من فروع البنك التابع له.

- مناقشة خدمة العملاء لمعرفة خطوات كسر شهادات الادخار.

- الاستفسار عن حجم خسائر كسر شهادات الإدخار القديمة بالبنك.

- ضرورة مضي 6 أشهر على أغلب الشهادات حتى يتمكن العميل بفك الشهادة مع خسارة جزء من الفوائد.

- بعد كسر الشهادة يمكن للعميل وضع الأموال في أي شهادة جديدة من اختياره على حسب الشهادات المطروحة في كل بنك.

خطوات كسر الشهادة إلكترونيا

وتتيح عدد من البنوك امكانية كسر وفك الشهادات إلكترونيا، وتستعرضها الوطن في السطور التالية:

- تحميل تطبيق الموبايل البنكي على الهاتف المحمول أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

- تسجيل البيانات الشخصية.

- اختيار تعديل الشهادات.

- اختيار الشهادة التي يرغب في كسرها.

- اختيار تأكيد كسر الشهادة.

- يقوم البنك بإرسال رسالة تأكيد للعميل.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تجديد سعر الفائدة، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.