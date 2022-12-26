خبير اقتصادي: شهادات الادخار أفضل طريقة للاستثمار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المواطنين يبحثون خلال الفترة الحالية، عن فرص استثمارية للحفاظ على قمية أموالهم، ولعل شراء شهادات الادخار أفضل الطرق، إذ تعطي أصحابها مجموعة من المزيا، أبرزها العائد الشهري أو الربع سنوي، أو السنوي، بالإضافة إلى الاقتراض بضمان الشهادة واستخارج كروت ائتمانية.

وأشار إلى إن بعض البنوك قامت بتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار لديها، بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، وتتيح شهادات الاستثمار أو الادخار، بأعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن خاصة مع شهادات الاستثمار الثلاثية، والتي يصل عائدها لـ 17.25%.

الشهادات في البنك الأهلي

وقال شعيب، إن البنك الأهلى المصري لديه شهادات الاستثمار البلاتينية التي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، موضحا أنه في حالة شراء الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات بقيمة 375 ألف جنيها، يمكنك الحصول على عائد 5000 جنيه شهريا، إذ يحتسب العائد في اليوم التالي لشرائها، كما أنه يمكن الادخار أيضا عبر الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة عائد 16% سنويًا.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن البنك الأهلي المصري يقدم لكل عملائه الشهادة البلاتينية بسعر فائدة 16.25% سنويا، مشيرا إلى أن العائد من هذه الشهادة يصرف كل ثلاثة اشهر، ويمكن الاستثمار عبر الشهادة البلاتينية بسعر عائد 16.50% بدورية عائد تصرف نصف سنويًا.