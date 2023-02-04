قصة مشهد تمثيلي قدمه تامر حسني بـ«الطربوش» في حفل زفاف أحمد عصام

حرص النجم تامر حسني، على مشاركة صديقه الفنان أحمد عصام فرحته بحفل زفافه الذي أقيم، أمس الجمعة، داخل أحد المناطق بمنطقة التجمع الخامس.

حضر تامر مراسم عقد القران وصولا لإحياء الفرح بمشاركة عدد من نجوم الغناء، وأبرزهم عمرو دياب ومحمد منير ورامي صبري وأحمد سعد ومحمد حماقي وحميد الشاعري ومصطفى قمر.

أحمد عصام يغني "لأول مرة" مع تامر حسني

وفاجأ تامر حسني «المعازيم» بارتداء الطربوش وغناء أغنية «لأول مرة» التي سبق وغناها ضمن أحداث فيلم «نور عيني» قبل 13 عامًا، وكانت المفارقة مشاركة أحمد عصام له الغناء بعد ظهوره معه بنفس المشهد في الفيلم وقت عرضه، ليقوم الثنائي بإعادة تقديم المشهد مع ارتداء عدد من أصدقاء العريس لـ الطرابيش وسط تفاعل كبير من الحضور.

قائمة أبطال فيلم «نور عيني»

فيلم «نور عيني» قدمه تامر حسني عام 2010، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه بالسينمات، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، عبير صبري، عمرو يوسف، إسلام جمال، مروة عبدالمنعم، حسام الحسيني، مي صالح وكوكبة من النجوم، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أحمد عبدالفتاح وإخراج وائل إحسان.