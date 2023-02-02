تامر حسني يعيش حالة من الانتعاشة الفنية بـ«فيلم وحفل»

يواصل الفنان تامر حسني التحضيرات لفيلمه الجديد «تاج» بشكل مكثف، خصوصًا أنه حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلمه الأخير «بحبك».

مي عمر تشارك تامر حسني في فيلم تاج

وأعلن تامر حسني خلال الأيام القليلة الماضية، مشاركة الفنانة مي عمر، في بطولة فيلم «تاج»، حيث نشر عدة صور على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهما يحضران للعمل، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما، بعد فيلم «تصبح على خير»، الذي ضم درة، ونور، وكان من إخراج محمد سامي.

إحياء تامر حسني لحفل في لبنان بعد غياب 7 سنوات

وفي سياق آخر، يستعد تامر حسني، لإحياء حفل كبير، بدولة لبنان، حسبما أعلن علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن لبنان الغالي، وشعب لبنان الحبيب، إن شاء الله مستنيكوا يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير، وهو ده قاصدي هيده هوي، لبنان بقى».

نجاح فيلم بحبك لتامر حسني

وحقق فيلم «بحبك» لتامر حسني، نجاح كبير مؤخرا، والتي كانت تدور أحداثه حول تناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.