تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان بعد غياب 7 سنوات

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، استعداده لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان بعد غياب 7 سنوات.

ونشر تامر حسني بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: «بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن لبنان الغالي، وشعب لبنان الحبيب، إن شاء الله مستنيكوا يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير، وهو ده قاصدي هيده هوي، لبنان بقى».

فيلم تاج

من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلمة الجديد «تاج»، الذي يشاركه البطولة فيه الفنانة مي عمر، والتي جرى التعاقد معها منذ أيام قليلة.

ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني بين تامر حسني ومي عمر، بعد فيلم «تصبح على خير»، الذي ضم درة، ونور أيضا، إخراج محمد سامي.