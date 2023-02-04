أسعار الأرز بالمحافظات اليوم.. طن «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و650 جنيها

شهدت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات استقرارا في بعض أصنافها من الأرز الشعير والأرز الأبيض، وذلك طبقا لعمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات الجمهورية.

أسعار الأرز بالمحافظات اليوم

وكشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت حركة تداول على نطاق واسع، خاصة للأرز الأبيض عريض الحبة، والتي سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و300 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و650 جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و750 جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12ألفا و200 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» 15ألفا و200 جنيه.

انتعاش حركة تداول الأرز بالمحافظات

وأكد «إسماعيل» أن حركة تداول الأرز بالمحافظات شهدت وجود كميات كبيرة من الأرز الشعير «عريض الحبة»، لافتا أن محصول الأرز أمن ومتوفر بكميات كبيرة تفوق الاستهلاك المحلي بكثير.