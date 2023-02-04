المقرر المساعد بـ«الحوار الوطني»: التمكين السياسي للشباب وذوي الهمم أهم موضوعاتنا

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة الشبابية أنهت استعداداتها للحوار الوطني بتحديد عدد من المحاور المختصة بشؤن الشباب لتبدأ العمل بها فور بدء الجلسات الفعلية للحوار.

التمكين السياسي للشباب

وأوضح «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المحاور المفترض البدء بها هي رعاية الشباب ذوي الهمم والتمكين السياسي للشباب، ووضع جسور للتواصل مع الشباب في الخارج وتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن تلك المحاور كانت الأكثر جدلا بين المقترحات التي تلقتها اللجنة طوال الفترة الماضية.

بدء الحوار الوطني

وحول ألية عمل اللجان فور بدء الحوار الوطني وإمكانية رفع توصيات اللجان لرئيس الجمهورية، أضاف مقرر مساعد محور الشباب: « فور بدء الحوار سنبدأ في النقاش حول كافة المقترحات والآراء التي قدمتها الأحزاب والقوى الوطنية، ليتم وضع رؤية أو توصية شاملة ورفعها لمجلس أمناء الحوار تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية».

التوصيات النهائية للجان الحوار

وبسؤاله عن إمكانية إضافة مقترح عقب رفع التوصيات النهائية من قبل اللجنة، تابع: «في حالة ظهور أي مقترحات جديدة عقب رفع التوصيات النهائية، يتم عرضها على مجلس أمناء الحوار، وفي حالة الموافقة عليها تعاد إلى اللجنة لفحصها استخلاص المستفاد منها».