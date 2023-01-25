«الحوار الوطني» يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

هنأت إدارة الحوار الوطني، الشعب المصري، والشرطة، بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي يذكرنا بأسمى التضحيات التي قدمها رجالنا وأبطالنا من أجل أمن مصر واستقرارها.

تهنئة «الحوار الوطني» للمصريين

وذكرت إدارة الحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «كل التحية والتقدير لرجال الشرطة، ولكل محب ومخلص لهذا الوطن، يقدم الغالي والنفيس دون انتظار لمقابل، وكل عام وأنتم بخير».