«تضامن الحوار الوطني»: بدأنا استطلاع رأي الشباب للتعرف على اهتماماتهم

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة بدأت النزول إلى المدارس والجامعات لسؤال الشباب عن أهم القضايا التي تهمهم لمناقشتها داخل الحوار الوطني، موضحا أن الإجابة تلخصت في عدم إبراز دور الأنشطة الطلابية واتحادات الطلاب.

شباب الجامعات يعملون على جميع الملفات التي تهم الدولة

وأضاف فتحي، خلال لقاءه في برنامج «شباب أون لاين»، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن شباب الجامعات يعملون على جميع الملفات التي تهم الدولة من صحة وتعليم وذوي الإعاقة وحماية مجتمعية ونماذج المحاكاة والبيئة، لافتا إلى أن كثير من الشباب داخل الجامعات لا يعرف شيئا عن المشروعات التي تقوم بها الدولة والإنجازات التي تحققت.

توعية الشباب وتعريفهم بالمشروعات والإنجازات

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على توعية الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية والإنجازات ولا يقتصر الدور على الإعلام فقط، وأوضح النائب أحمد فتحي، أنه يجب الاهتمام بالاتحادات الطلابية وانتخاباتها لأنها تساهم في خلق كوادر سياسية.