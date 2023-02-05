الجامعات تكثف استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2022

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة للفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق كافة الضوابط والقواعد الخاصة بها، وأكد رؤساء الجامعات انطلاق أعمال الصيانة بمختلف الكليات، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنه من المقرر أن يتم البدء في أعمال الدراسة الأسبوع المقبل دون تأجيل أو تعطيل لموعدها فهناك التزام بالخريطة الزمنية.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن» على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023، موضحاً أنه يجري العمل بمختلف الكليات للاستعداد للتيرم الثاني من صيانة شاملة للأجهزة وقاعات التدريس والمحاضرات وإجراء أعمال الصيانة للمدن الجامعية، مع التشديد على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات ضد كورونا.

الفصل الدراسي الثاني 2023

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لـ«الوطن»، انطلاق أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023، والمقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل دون تأجيل أو تعطيل، والالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.