متى موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في المعاهد الأزهرية؟ سؤال يطرحه البعض لاسيما بعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي منذ السبت 28 يناير 2023، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2023، بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في المعاهد الأزهرية

ويأتي موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في المعاهد الأزهرية، وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، يوم 11 فبراير الجاري، حيث يستقبل طلاب المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة، يوم السبت 11 فبراير 2023.

وبحسب الخطة الزمنية، موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في المعاهد الأزهرية، من المقرر أن ينتهي يوم الخميس الأول من يونيو المقبل.

الفصل الدراسي الثاني 2023

يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 امتدت خلال الفترة من يوم السبت 14 يناير 2023، وحتى الخميس 19 من يناير الماضي، وظهرت النتيجة أمس بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف للنتيجة نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

جدير بالذكر أنه إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، حضر منهم 162736، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة 83.93%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % 26145 بنسبة 16.07%.