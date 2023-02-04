أحمد سعد يثير ضحك أحمد عصام بحفل زفافه: «عروستك قمر»

حرص المطرب أحمد سعد على حضور حفل زفاف الفنان أحمد عصام الذي أقيم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل أحد المناطق بالتجمع الخامس، وحضره كوكبة من نجوم الفن والغناء.

واستطاع أحمد سعد بخفة دمه وتلقائيته، انتزاع ضحكات العريس أثناء تحيته للعروس، إذ أبدى إعجابه الشديد بجمالها قائلاً: «عروستك قمر.. انتي قمر أوي بجد»، ليدخل أحمد عصام وعروسه في نوبة من الضحك الشديد.

أحمد سعد يشعل حفل زفاف أحمد عصام

وغنى أحمد سعد باقة من أبرز أغنياته، منها «عليكي عيون، وسع وسع، سايرينا يا دنيا» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها المدعوين بشكل كبير.

أبرز حضور حفل زفاف أحمد عصام

وشهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء، أبرزهم محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، ورامي صبري، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، وإدوارد، ونهال عنبر، ولقاء سويدان، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وإيناس عزالدين، وعبير منير، ونادر حمدي وغيرهم من النجوم.