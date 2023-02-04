تفاصيل ضبط محتال متهم بالنصب على المواطنين بحجة حصولهم على دعم مالي

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة.

القبض على متهم بالنصب

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم ، وإتخاذه من (مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بذات دائرة المركز) مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

جهاز حاسب آلي

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعٌثر بحوزته على (مستندات خاصة براغبى التقديم – إستمارات تقديم ملف معدة للإستخدام - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.