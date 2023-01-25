ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، قرر أحدهما انتحال مجهول صفة مندوب عن مؤسسة خيرية يعمل بها صديقه «المُبلغ الآخر»، والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى أنها تبرعات منه لصالح المؤسسة، وقيامه بتقديم إيصالات باسم المؤسسة بإجمالي المبلغ المالي المستولى عليه.

ضبط المتهم وبحوزته دفتر إيصالات

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد الشخص المشار إليها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون وأمكن ضبطه وبحوزته دفتر إيصالات منسوب إلى المؤسسة المشار إليها «مقلد»، ونموذج تفويض باسم المتهم من ذات المؤسسة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالنصب عليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.