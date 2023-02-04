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تحرير 2103 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:21 ص | السبت 04 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 2103 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى في 24 ساعة عبر مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في بيان رسمي لها.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط عدد (488) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع عدد (77) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تحرير 332 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق 

كما اعلنت وزارة الداخلية انه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (332) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع