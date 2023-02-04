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«الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بسلخ حمار نافق في الشرقية 

كتب:

محمد بركات 
11:18 ص | السبت 04 فبراير 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك يتضمن قيام شخصين بسلخ إحدى الدواب النافقة بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة

وتم  تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بسلخ إحدى الدواب النافقة بجانب أحد المجارى المائية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بسلخ الحيوانات النافقة لبيع جلودها بقصد تحقيق الربح المادى ، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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