«الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوي بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمديرية أمن الدقهلية، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهم مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 منهم، وضبط آخر، وعُثر بحوزتهم على (9 بنادق آلية، 17 خزينة، عدد من الطلقات، طبنجة، دراجتين ناريتين، «توك توك»، وكمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جراما)

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.