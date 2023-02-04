القبض على 11 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش بـ9 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسكندرية - الدقهلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرتين إجراميتين.. مُتخذين من دوائر قسمى شرطة (أول- ثان العامرية) ، (ومركز شرطة دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تفاصيل القبض عليهم

وحسب بيان الداخلية، ضبط (3 عناصر إجرامية " لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهم (70 ألف قرص مخدر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (4 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 3,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 3 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى– بندقية آلية - عدد 2 خزينة - طلقات مختلفة الأعيرة - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (8,800,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.