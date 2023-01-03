تعرف على برامج جامعة الملك سلمان.. متاح التقديم لها في التيرم الثاني 2023

حددت جامعة الملك سلمان الدولية، عددًا من البرامج الدراسية المتاح التقديم لها بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحة أنها تشتمل على العلوم الإدارية والألسن واللغات التطبيقية والفنون والتصميم والهندسة وهندسة العمارة وهندسة وعلوم الحاسب والصناعات التكنولوجية والعلوم الأساسية والزراعات الصحراوية والسياحة والضيافة.

وأضافت الجامعة، أن مجال الزراعات الصحراوية هو الأولى من نوعها في مصر ويمنح الطالب شهادة معتمدة ويشمل برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية وبرنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومجال العلوم الإدارية ويشمل برنامج الاستثمار والتمويل وبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات.

برامج مجال علوم وهندسة الحاسب

أيضًا متاح التقديم لدراسة علوم وهندسة الحاسب من خلال أحدث المناهج وفي معامل متطورة، كبرنامج هندسة الحاسب ويشمل النظم المدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبراني وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج علوم الحاسب ويشمل تحليل البيانات الضخمة والرؤية بالحاسب وهندسة البرمجيات وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

وفي مجال العلوم الأساسية تتم الدراسة من خلال أحدث المعامل المجهزة والاستفادة من فرص التدريب العملي، ويشمل برنامج كيمياء البترول وبرنامج بيولوجيا الأحياء البحرية وبرنامج التكنولوجيا الحيوية.

ورش دورية لصقل مهارات الطلاب اللغوية

في جامعة الملك سلمان الدولية، تعلم اللغات لا يقتصر على التعلم النظري بل نعمل على صقل المهارات اللغوية اللازمة لأي مترجم، وفي هذا الإطار يعقد قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن واللغات التطبيقية دوريا ورش عمل للطلاب تحت عنوان «صوتيات اللغة الإنجليزية»، ويشتمل الحضور على طلاب من كليتي الألسن والفنون وقد قام الطلاب بالتعرف على القواعد الأساسية لاحتراف النطق الصحيح.