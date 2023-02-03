«الشباب والرياضة» توفر وظائف جديدة.. مرتبات مجزية وبدون خبرة «تقبل طلاب»

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عدد من الوظائف في تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وبدل يضاف على الراتب، وتأمين طبي واجتماعي، وفرص للترقية، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة، التي أعلنتها، وفقا للبيان الصادر عن صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وجاءت وظائف وزارة الشباب والرياضة، التي أعلنتها عبر صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك» كالآتي:

1- مدير فرع.

2- مدير أغذية جافة.

3- مدير أغذية طازجة.

4- مشرف أغذية جافة.

5- مشرف كاشير.

6- كاشير.

7- محضر طلبات.

8- موظفFMC 9.

9- منسق ممرات.

10- بائع خضار وفاكهة.

11- بائع لحوم «أفرنجي».

12- بائع بقالة.

13- موظف أمن.

14- موظف نظافة.

15- سائق خدمة توصيل «ثالثة».

16- سائق دراجة أو فسبا خاصة «يشترط امتلاكه فيسبا».

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم وقرب افتتاح الفرع الجديد بحدائق الأهرام.

شروط وأماكن العمل بوظائف وزارة الشباب والرياضة

حددت وزارة الشباب والرياضة عدد من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلنة تمثلت في التالي:

- جميع المؤهلات سواء طالب أو خريج.

- حد أقصي للسن 40 سنة.

- خبرة وبدون خبرة.

المميزات والحقوق المقدمة من وظائف وزارة الشباب والرياضة

جاءت مميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

- رواتب مجزية.

- بدل يضاف على الراتب.

- تأمين طبي عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبة.

خطوات التقديم إلى وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقديم إلى وظائف وزارة الشباب والرياضة من خلال اتباع الطرق الآتية:

- ملء الاستمارة المطلوبة من خلال هذا الرابط.

- الذهاب مباشرة على العنوان الآتي «91 شارع ترعة الزمر من شارع العمرانية الجيزة- بجوار محطة مترو العمرانية -الهرم - بفرع العثيم»، يوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، من الساعة 10 صباحاً لـ4 مساءً.

- يمكن الاستعلام واتس آب من خلال أحد الأرقام التالية « 01000850351 / 01000871754».