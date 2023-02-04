الداخلية: ضبط 71 قطعة سلاح ناري بحوزة 65 متهما وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (315) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (349) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,312 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,315 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,692 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (392 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (425 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

عدد (2275) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (71 قطعة سلاح ناري بحوزة 65 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

(13) بندقية خرطوش.

طبنجة.

(41) فرد محلى.

(682) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

(186) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48822) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(164) حكم جناية.

(16332) حكم حبس جزئى.

(2804) حكم حبس مستأنف.

(22809) حكم غرامة.

(6713) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (7) متهمين ، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21819) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية