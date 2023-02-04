أسامة ربيع: لا يمكننا الاتفاق مع شركات أجنبية لإدارة قناة السويس دون علم الشعب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ العقد المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع إحدى الشركات مع إدارة القناة مزيف ويدل على إفلاس من فعلوه، مؤكدًا أن قناة السويس ملك للمصريين بما يكفله الدستور، «لا يمكننا الاتفاق مع شركات أجنبية لإدارة القناة دون أن يعلم الشعب المصري، هذا أمر بعيد عن الخيال، نحن ندير بشكل رائع للغاية، في يناير الماضي لدينا زيادة 47% إيرادات و802 دولار، وفي العام الماضي حققنا 8 مليارات دولار».

وقع أكثر من حادث بعد سفينة إيفرجيفن وتعاملنا بحرفية

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نحن في تقدم والإدارة مميزة، وقع أكثر من حادث بعد سفينة إيفرجيفن وتعاملنا بحرفية، ولا يوجد ما يدعو لمثل هذه الأمور، قناة السويس جرى حفرها في 10 سنوات وشارك ربع المصريين في الحفر واستشهد منهم 120 ألف شخص، ومرت القناة بتاريخ كبير من الحروب لإثبات سيادة المصريين عليها».

التعاقد مع إحدى الشركات مع إدارة القناة أخبار مزيفة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ العقد المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع إحدى الشركات مع إدارة القناة مزيف ويأتي في إطار تشويه النجاحات وتصدير اليأس للشعب المصري، «أعلنا بيان يناير منذ يومين وحققنا فيه إيرادات رائعة، بعدها بيومين، ونطمئن المصريين والشعب المصري أن القناة يديرها مصريون وطنيون ولا يمكن لنا أن نسمح بأن يقترب أحد منها».