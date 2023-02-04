«الصحة» توجه رسالة بشأن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة منذ قليل، متعلقة بخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لحجز سيارات مجهزة 2023، جاء ذلك في إطار التسهيلات التي تُقدمها الوزارة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالخطوات بشكل صحيح حتى لا يحدث أى خطأ على الموقع، مضيفة إن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

بدون خطأ.. خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين للسيارات المجهزة

واستعرض موقع المجالس الطبية المتخصصة خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لحجز سيارات مجهزة 2023، جاءت على النحو التالي دون تغير لكن بشرط إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

الضغط على اختيار النتيجة

إدخال جميع البيانات للراغب على الحصول على السيارة من خلال الرقم القومي صحيحا.

ادخل الرقم السري الموجود مع المواطن الراغب في الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023.

هناك زر يحمل اسم «الاستعلام»، يتم الضغط عليه، وبعد ذلك تظهر نتيجة الكشف الطبي.

شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين

وكانت وزارة الصحة والسكان، حددت الشروط التى يجب توافرها للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

- أن تكون السيارة مسجلة على اسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- أهمية اجتياز الكشف الطبي كاملا.

- أن يكون الشخص حامل الجنسية المصرية وكذلك السرعة لا تزيد عن السرعة المنصوص عليها .