«الصحة»: تدريب 300 طبيب على مهارات التواصل وإدارة الغضب

نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبات للفرق الطبية العاملة في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة الوزارة للتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورات التدريبية تضمنت دورة لتدريب 300 فرد من أطباء الزمالة المصرية على مهارات التواصل وإدارة الغضب، والارتقاء بمهارات التواصل بين الأطباء والمرضى، وذلك بقيادة الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية.

تدريبات مكثفة للفرق الطبية بأمانة الصحة النفسية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة التدريب التي بدأت في عام 2023 تضمنت تدريبات مكثفة لفرق التوعية المجتمعية التابعة لوزارة الصحة، لتدريبهم على تقديم التوعية لمختلف فئات المجتمع عن أضرار التدخين وتقديم المساعدة للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

حملات التوعية بأضرار التدخين انطلقت مع بدء معرض الكتاب

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن حملات التوعية بأضرار التدخين انطلقت مع بدء الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم توزيع عددا من مطبوعات التوعية بأضرار التدخين، موضح بها عيادات الإقلاع عن التدخين التي تقدم الخدمة العلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن المخطط أن يمتد نشاط الحملة ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.