«الصحة»: تطعيم 432 ألف مواطن بلقاح كورونا في أقل من أسبوع (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تطعيم 432 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا خلال حملات طرق الأبواب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في ملف التعامل مع جائحة كورونا، وأن الحملة ستستمر حتى تصل إلى الـ27 محافظة، حيث تم البدء في المحافظات التي كان بها نسبة تطعيم أقل من غيرها للوصول إلى 70% من الفئات المستهدفة.

استمرار التلقيح والجرعات المنشطة للمواطنين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «تنصح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح والجرعات المنشطة للمواطنين، حملة طرق الأبواب إحدى الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل الحفاظ على الصحة العامة في التعامل مع كورونا، انطلقت في 29 يناير بمحافظات المنوفية والمنيا وأسيوط وقنا».

تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن عبر الفرق المدربة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: «غدا ستنضم محافظة القليوبية، وفي أقل من أسبوع نجحنا في تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن عبر الفرق المدربة التي تزور التجمعات والبيوت والمجمعات التجارية ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيسات والمساجد والكنائس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بالجرعات التنشيطية».

حملات طرق الأبواب تستهدف تطعيم من تزيد أعمارهم عن 12 سنة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن حملات طرق الأبواب تستهدف تطعيم من تزيد أعمارهم عن 12 سنة، ولكن من ليس عنده أمراض مزمنة ومضى على تلقيحه 6 أشهر وكان سنه أقل من 60 سنة يحصل على جرعات تنشيطية، لكن من يزيد عمره عن أمراض مزمنة وعمره أكثر من 60 سنة ومضى على تلقيحه 3 أشهر يحصل على الجرعة التنشيطية أيضا.