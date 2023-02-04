كوريا الجنوبية تسجل 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 14 ألف و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 41 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من 30 ألفا

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 ألف و243 ألف و 393 إصابة.

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 22 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع حصيلة الوفيات البلاد إلى 33 ألف و 574 حالة وفاة.

وأمس الجمعة، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 14 ألف و961 إصابة بفيروس كورونا بينها 28 حالة وافدة من الخارج، وقالت الوكالة غن البلاد، أبلغت عن 30 حالة وفاة.

وفي الصين، قال مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني «مجلس الوزراء»، أمس الجمعة، إن بلاده تواصل رفع القيود المفروضة على السفر بين البر الرئيسي الصيني والمنطقتين الإداريتين الخاصتين، مشيرة في وثيقة، إلى عدم احتياج المسافرون بعد الآن إلى التقدم بطلبات قبل المرور عبر نقاط مراقبة الحدود البرية التي تربط «قوانجدونج» بالبر الرئيسي و«هونج كونج».