«صحة القليوبية»: انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا غدا

أعلن الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد 5 فبراير، تحت شعار «لا انتظار ولا ازدحام»، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان للمديرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء فعاليات حملة طرق الأبواب ضد فيروس كورونا المستجد التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وتستهدف الحملة تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالمنازل، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، اعتبارا من 5 فبراير، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة، والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض ولضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

فرق طبية مدربة وجاهزة للعمل

وأضاف أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم، وسيتم من منزل إلى آخر بجميع النطاق الجغرافي لمحافظة القليوبية وبالمجان، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع المستهدفين

تجهيز 900 فرقة طبية

وأوضح الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية، في بيان، أنه تم الانتهاء من تجهيز 900 فرقة طبية للمشاركة في تنفيذ الحملة، بينها 233 فرقة ثابتة متواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة ومواقع التجمعات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الأتوبيس والأسواق والجامعات وغيرها، و667 فريقا متحركا من منزل إلى آخر، مؤكدًا أنه قد تم التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأشارت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12 عاما ببطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج.

تطعيم الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور

وأكدت أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتسهيل إجراءات تطعيم الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور لتلقي كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع، حفاظا على الصحة والسلامة العامة.