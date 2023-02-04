إصابة عاملين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب عاملان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة عاملين، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة داخل مستشفى أبو حمص العام، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة «محمد ق ال»، 35 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، و«سمير ص ر»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.