«الشرقية الأزهرية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة التهجي القومية للغة الإنجليزية

تقدم الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بأطيب عبارات التهاني للطلاب الفائزين بمسابقة التهجى القومية للغة الإنجليزية spelling be، الذين حققوا نتائج متقدمة على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية وهم:

أسماء الفائزين في مسابقة الأزهر

1_ رقية محمد محمود حامد، معهد التقوى الأزهري الخاص، إدارة شرق الزقازيق

المركز الأول على مستوى الجمهورية عن الصف الخامس الابتدائي .

2- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، معهد الصفوة النموذجى، إدارة شرق الزقازيق، المركز الثاني على مستوى الجمهورية عن الصف الثالث الابتدائي

3_ روضة أبوالخير عبداللطيف، معهد فتيات محمد نجيب جويفل، إدارة العاشر من رمضان، المركز الثاني على مستوى الجمهورية عن الصف الأول الثانوي.

كما يتقدم فضيلة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بخالص التهاني والتبريكات لأولياء أمور الطلاب على جهودهم المبذولة في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، كما يخص بالتهنئة توجيه عام اللغة الإنجليزية، ومشرفي المسابقة ومديري الإدارات التعليمية وشيخ المعاهد الفائزة وكذلك معلميهم.

تعزيز شغف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح

وأوضح سعيد عبدالنبي حسن، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة للإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز شغف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح لمفردات اللغة الإنجليزية، وزيادة مفردات وتنمية الحصيلة اللغوية للطلاب، ومعالجة الفجوات الإملائية في تدريس اللغة التي تسبب ضعف الأداء، فضلاً عن إتاحة الفرصة للنجاح الأكاديمي المبكر للتلاميذ والطلاب، وإضفاء حب التعلم وشغف القراءة، بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على تعزيز مهاراتهم التنافسية، وتعزيز السمات النفسية للطلاب، وصقل مهارات التحدث أمام الجمهور، وتنمية الثقة بالذات، وبث الروح الرياضية بين الطلاب وتدريبهم على مهارات التذكر وسرعة الاستعادة التلقائية للمفردات.

وأضاف محمد عطية مسؤول الإعلام بالمنطقة أن منطقة الشرقية الأزهرية، عقدت التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة المعاهد والإدارات في الفترة من 2022/12/6 إلى 2022/12/8، تلاها تصفيات منطقة الشرقية الأزهرية، في الفترة من 2022/12/11 حتى 2022/12/15 ليتم تصعيد 14 طالب لينافس في التصفيات المسابقة للدور قبل النهائي، وشاركت الشرقية الأزهرية بخمس طلاب في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التي عقدت أول فبراير 2023 بمقر قاعة المؤتمرات بقطاع المعاهد الأزهرية وتم تسليم الفائزين الجوائز.