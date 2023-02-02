قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن عروض وأنشطة ركن الأطفال بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن ركن الأطفال بجناح الأزهر الشريف، حيث يعرض إصدارات قصص الأنبياء ومكارم الأخلاق ومشارق الأنوار ورحمة للعالمين والسيرة النبوية.

عروض فنية للأطفال

وتضمنت فعاليات جناح مشيخة الأزهر في معرض الكتاب عروضا فنية لأطفال بانوراما قطاع المعاهد الأزهرية.

وقدم جناح الطفل التابع لمشيخة الأزهر رسالة للأطفال كافة وينظم ورشا فنية متنوعة.

ويعرض ركن الأطفال بجناح الأزهر إصدارات قصص الأنبياء ومكارم الأخلاق ومشارق الأنوار ورحمة للعالمين والسيرة النبوية.

ويضم جناح الأزهر منفذا لبيع إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بأسعار تبدأ من 3 جنيهات.

وقالت الدكتورة شيماء القربي، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، إن جناح الأزهر مقسم لعدة قطاعات، وبه منفذ البيع وتكون به مجموعة من الكتب التي تصدرها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومكتبة الأزهر.

قسم للمخطوطات النادرة

وأضافت «القربي» أن الجناح يتضمن قسم المخطوطات ويقدم مجموعة من المخطوطات النادرة والوثائق النادرة، كما تقدم في بانوراما الأزهر ندوات تثقيفية وعروضا مسرحية من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشارت إلى أنه يوجد ركن مخصص للأطفال، وركن خاص للطلاب الوافدين للأعمال والأنشطة الفنية.