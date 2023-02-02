جناح الأزهر بمعرض الكتاب يُكثف نشاطاته لتوعية الطفل بأهمية الحفاظ على البيئة

كثف ركن رياض الأطفال بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نشاطاته الهادفة لتوعية الأطفال والنشء من رواد المعرض، بأهمية الحفاظ على البيئة.

المبادرات الإبداعية التوعوية للأطفال

وشهدت أعمال اليوم تقديم عدد من المبادرات الإبداعية التوعوية للأطفال، التي اعتمدت في أغلبها على أفكار إبداعية تناسب الأطفال وتُعزز قيم الحفاظ على البيئة، ومعرفة أهمية الزراعة والحفاظ على المساحات الخضراء، ومن أهمها مبادرة «ازرع معانا وحافظ على هوانا»، لتعريف الأطفال قيمة الزراعة للإنسان وأهميتها له، ودورها في حفظ حياة الإنسان واستقراره.

كما شملت نشاطات اليوم، والتي قدمتها إدارة رياض الأطفال، بمنطقة دمياط الأزهرية، مبادرة «تاج الطفل»، التي تهدف لتعريف الأطفال بالكرة الأرضية ومكوناتها من بحار وأنهار ومساحات خضراء، لغرس مبادئ الحفاظ على البيئة وتعريفهم بأهمية الكوكب وطرق المحافظة عليه، وقد لقيت المبادرات إقبالًا كبيرا من الأطفال بالمعرض.

جناح الأزهر في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف، للعام السابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.