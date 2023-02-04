نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج.. تعرف على موعدها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج، هو أكثر ما يشغل الآلاف من الطلاب وأسرهم منذ الانتهاء من أداء الامتحانات، لمعرفة نتائجهم ثم استعدادهم للفصل الدراسي الثاني، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج، ورابط الحصول عليه، وعلى عدد من الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

وقال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج ستكون في هذا الأسبوع، بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأضاف أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج لم يتم الانتهاء من التصحيح حتى الآن

نتيجة الشهادة الإعدادي محافظة سوهاج بالاسم

ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في سوهاج على موقع البوابة الإلكترونية، من خلال ضغط هـنا.

وفيما يخص توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج 40 درجة لمادة اللغة العربية.

- 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

- 30 درجة لمادة الرياضيات.

- 20 درجة لمادة العلوم.

- 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

- هناك مواد لا تضاف للمجموع وهي موزعة على 20 درجة التربية الدينية.

- 10 درجات للتربية الفنية، و10 درجات الحاسب الآلي.