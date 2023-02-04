رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة القادمة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، والمراجعة، واعتمادها رسميًا، من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال منتصف الأسبوع المقبل

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال منتصف الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وتُجري حالياً أعمال الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، حيث يتم تكرار المراجعة لينال كل طالب حقه، وأنه تم توجيه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه، والتأني في كافة الأعمال.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وللحصول على رابط النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً.. اضغط هنا

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، للعام الدراسي 2022 - 2023، 63 ألفاً و281 طالباً وطالبة، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية الـ13.