موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عملية تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادية مستمرة في الكنترول، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة، وبعد اعتمادها من محافظ الدقهلية، على أن يتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية لتكون متاحة للجميع.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ «الوطن»، أن أعمال التصحيح ما تزال جارية لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، وتبدأ عملية المراجعة يوم الاثنين المقبل، ثم يعتمدها محافظ الدقهلية، وتبدأ بعدها عملية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية.

أماكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

وأكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية سيتم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وموقع محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه تم تكليف 2684 معلما بأعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية، مؤكدا متابعته عملية التصحيح بشكل دوري، وتجري الأمور بشكل جيد ومنضبط، كما طمأن أولياء الأمور والطلاب بأن التصحيح يتم بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب على حقه، مع مراعاة الشفافية والدقة أثناء أعمال التصحيح والمراجعة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وأوضح أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية «عام ومهني» هذا العام 125 ألفا 247 طالبا وطالبة، مقسمين على 17 إدارة تعليمية، وأدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادي عام وتضم 123 ألفا و705 طلاب وطالبات بعدد 580 لجنة، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفا و42 طالبا وطالبة في 15 لجنة، بالإضافة للجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب، ولجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة بعدد 7 لجان.