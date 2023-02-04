فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدًا

أكدت محافظة القاهرة، أن غدا الأحد سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية من نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022-2023، إذ وجهت مديرية التعليم بالقاهرة بتلقي طلبات التظلم من الطلاب بداية من الغد في 33 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن الطالب الراغب في إجراء تظلم يتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها لتقديم التظلم والذي يستمر على مدار 15 يومًا.

توفير خدمات تعليمية للطلاب

وتواصل محافظة القاهرة توفير الخدمات التعليمية لطلاب المدارس على موقعها الإلكتروني، حيث توجد نتائج سنوات النقل في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي وأيضا نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي على الموقع الإلكتروني، وأيضا نتيجة الشهادة الإعدادية التي تم إعلانها نهاية الأسبوع الماضي، ونتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التي ستعلن خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكد تقرير محافظة القاهرة، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة أسفرت عن نجاح 143 ألفًا و928 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية، ورسوب نحو 41 ألف طالب وطالبة في نتيجة الفصل الدراسي الأول، كما احتلت إدارات حلوان وشبرا التعليمية الصدارة في نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط الحصول على نتيجة

كما أسفرت نتيجة الشهادة الإعدادية إلى أن نسبة النجاح الشهادة الإعدادية بلغت 77.7% وجاءت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة المدارس الدولية93.2% ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2 % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53% وللحصول على النتيجة لطلاب المرحلة الابتدائية أو الإعدادية برقم الجلوس يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg.