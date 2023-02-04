محافظات تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 قبل نهاية الأسبوع

أعلنت 6 محافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، خلال الأسبوع الماضي، وتبقت 21 محافظة لم تُعلن موعد إعلان النتيجة حتى الآن، إذ ينتظرها عشرات الآلاف من الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر.

وتستعرض «الوطن»، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في عدد من المحافظات التي لم تعلنها بعد، إذ من المقرر الإعلان عنها على مدار أيام الأسبوع الجاري، فور اعتمادها من المحافظين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية

وأعلن محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية، سيجري الإعلان عنها الأربعاء المُقبل، عقب اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موضحًا أنّه يجري الآن التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات في كافة المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 البحيرة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي، سيجري الإعلان عنها خلال ساعات قليلة، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وفور اعتمادها من محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم

وفي محافظة الفيوم، كشف الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أنّه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يوم الأربعاء أو الخميس المُقبلين، فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

وينتظر آلاف الطلاب، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، إذ من المتوقع أن يكون يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع الجاري، أو الثلاثاء كحد أقصى، ويجري الانتهاء من أعمال والرصد والمراجعة بحسب مديرية التربية والتعليم، ثم اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. بالاسم

وتتيح كل محافظة، رابطًا إلكترونيًا للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم 2023، فضلًا عن إتاحة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 كفر الشيخ

وكشف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ومن المتوقع اعتمادها والإعلان عنها منتصف الأسبوع الجاري، إذ تكثف الكنترولات من أعمالها لإنهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة حتى يجري اعتمادها من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، وإتاحتها أمام الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 قنا

وتشير مديرية التربية والتعليم في قنا، إلى أنّه من المقرر أن يعتمد اللواء أشرف الداودي المحافظ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، قبل نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، وإعلانها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية

أوضح ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية، سيكون الأربعاء المُقبل الموافق 8 فبراير الجاري، فور اعتمادها من محافظ الإقليم.