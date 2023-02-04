رئيس حكومة رومانيا: سعداء بتوطيد وتعزيز علاقتنا مع مصر

قال نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، إنَّه من دواعي سعادته وفخره أن ينفذ هذه الزيارة بعد مرور 20 عامًا من آخر زيارة، وذلك تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا «أنا على يقين أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معًا للحفاظ على التماسك في العلاقات بين البلدين».

وأضاف «تشيوكا»، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، عرضته شاشة «إكسترا نيوز»: « لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات الأهمية بين البلدين كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك بين وزرائنا من رومانيا ومصر، التي تناولنا فيها كل موضوعات ذات الاهتمام المشترك وجميع القدرات والإمكانيات المستقبلة، بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».