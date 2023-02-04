إزاي تشتري ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ40%؟.. «هتلاقي كل اللي تحتاجه»

مع اقتراب شهر رمضان الكريم من عام 2023، يستعد الكثير من المواطنين إلى شراء ياميش رمضان والسلع الغذائية التي يحتاج إليها المنزل خلال الشهر الكريم، حتى يستطيعوا تخزينها لاستعمالها عند الاحتياج، ما يجعلهم يبحثون عن أماكن شراء ياميش رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويوفر معرض «أهلا رمضان» للمواطنين السلع الغذائية، بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، تصل تتراوح نسبة التخفيضات بين 30 و 40%، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير، أسعار ياميش رمضان والسلع الغذائية في معرض أهلا رمضان، والتي جاءت كالتالي:

أسعار ياميش رمضان 2023

- قمر الدين: يصل سعر قمر الدين ليتراوح سعره بين 13 و17 جنيهًا، وفقا للنوع.

- الزبيب: فينل وصب سعر الزبيب 500 جرام إلى 25 جنيهًا.

- البندق: وجاء سعر البندق وزن 250 جراما ليصب إلى 28 جنيهًا.

- السوداني المقشر: فيما بلغ سعر السوداني المقشر وزن 500 جرام مبلغ 25 جنيهًا.

- الكركدية: وجاء سعر الكركديه وزن 350 جراما ليصل إلى سعر 35 جنيهًا.

- عرقسوس: ووصل سعر العرقسوس وزن 250 جراما إلى سعر 28 جنيهًا.

- جوز الهند: وبلغ سعر جوز الهند وزن 350 جراما سجل 30 جنيهًا.

- اللوز: وجاء سعر اللوز وزن 250 جراما بـ 30 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

تختلف أسعار الزيت وفق حجم الزجاجة التي يتم بيعها، وجاءت أسعاره كالتالي:

- زجاجة زيت وزن 750 جرام بسعر 36 جنيها.

- زجاجة زيت بوزن 700 جرام بسعر 35 جنيها.

- زجاجة زيت بوزن 2 لتر بسعر 100 جنيه.

- زجاجة زيت بوزن 2.5 لتر بسعر 100 جنيه.

- زجاجة زيت بوزن لتر بسعر 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت بوزن 3 لتر بسعر 135 جنيهًا.

- الأرز: بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ كسر 5% سعر 15 جنيهًا.

- السكر: وصل سعر كيلو السكر إلى 16 جنيهًا.

-مكرونة: فيما جاء سعر المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

- وجاء سعر المكرونة وزن 400 جرام ليصل إلى 8 جنيهات.

- ووصل سعر عسل النحل وزن 350 جراما إلى سعر 23 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر الشاي قيمة11 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الدقيق إلى 18 جنيها.

- وبلغ سعر التونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 16 جنيها.

- وجاء سعر علبة سمنة 2 كيلو بسعر 95 جنيهًا.

- بينما وصل سعر علبة سمنة كيلو إلى 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر قالب الزبدة وزن كيلو 65 جنيهًا.

- ووصل سعر قالب زبدة وزن 5 كيلو إلى 325 جنيهًا.