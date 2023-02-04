«التعليم العالي»: إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للتايكوندو بجامعة حلوان، بمشاركة 230 طالبا وطالبة من27 جامعة (أسوان، أسيوط، الأكاديمية العربية، البريطانية، بدر، التعليم العالي، الدلتا للعلوم، الروسية، الزقازيق، الإسكندرية، طنطا، العربية المفتوحة، العلمين، عين شمس، القاهرة، الفيوم، كفر الشيخ، الألمانية، الألمانية الدولية، الكندية، اليابانية، مصر الدولية، السادات، حلوان، 6 أكتوبر، المنصورة)، يأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

** مسابقة البومزا طلبة:

- المركز الأول: علي أحمد بدر الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: سيف الدين إسلام جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: نور محمد جندي الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث مكرر: عبد الله محمد حسن جامعة الإسكندرية.

مسابقة البومزا طالبات

- المركز الأول: جنة الله حامد جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: سلمي خالد حسن جامعة بدر.

- المركز الثالث: روان جاسر عمر جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث مكرر: شهد أحمد محمد جامعة عين شمس.

مسابقة تحت وزن 46 طالبات

- المركز الأول: سماء وحيد جامعة حلوان.

- المركز الثاني: سارة عبد الرحمن الأكاديمية العربية

- المركز الثالث: غرام محمد جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث مكرر: امن عمران جامعة الإسكندرية.

مسابقة تحت وزن 49 طالبات

- المركز الأول: جنات عصمت جامعة حلوان.

- المركز الثاني: أية عمران الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: ميرنا ممدوح جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث مكرر: يسرى أشرف جامعة القاهرة.

مسابقة تحت وزن 53 طالبات

- المركز الأول: مرام نبيل جامعة حلوان.

- المركز الثاني: مريم أحمد جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: مريم ايمن جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث مكرر: تالة محمد جامعة مصر الدولية.

مسابقة تحت وزن 57 طالبات

- المركز الأول: رنا عصام وزارة التعليم العالي.

- المركز الثاني: منة الله أمير جامعة طنطا.

- المركز الثالث: أروى محمد صالح الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث مكرر: مريم أشرف الجامعة الألمانية بالقاهرة

** مسابقة تحت وزن 62 طالبات:

- المركز الأول: حبيبة عمرو جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: إسراء حسن الإسكندرية.

- المركز الثالث: محمد جامعة طنطا.

- المركز الثالث مكرر: فرح فهيم جامعة طنطا.

** مسابقة تحت وزن 67 طالبات:

- المركز الأول: فادية أحمد الجامعة اليابانية.

- المركز الثاني: سهيلة محمد جامعة بدر بالقاهرة.

- المركز الثالث: زهرة حسن جامعة طنطا.

- المركز الثالث مكرر: محمد الجامعة الألمانية بالقاهرة.

مسابقة تحت وزن 58 طلبة

- المركز الأول: عبد الرحمن أمير جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثاني: محمد علاء جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: محمد يحيى محمد حلوان.

- المركز الثالث مكرر: محمود ياسر محمد جامعة القاهرة.

** مسابقة تحت وزن 63 طلبة

- المركز الأول: محمد جمعه جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.

- المركز الثاني: محمد شعبان وزارة التعليم العالي.

- المركز الثالث: مهند فهمي أحمد جامعة القاهرة.

- المركز الثالث مكرر: أحمد مجدي جامعة الإسكندرية

مسابقة تحت وزن 68 طلبة

- المركز الأول: عمرو أسامة وزارة التعليم العالي.

- المركز الثاني: سيف الدين سامح جامعة البريطانية بالقاهرة.

- المركز الثالث: محمد عاطف محمد جامعة أسيوط.

- المركز الثالث مكرر: عمرو محمد المحمدي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

** مسابقة تحت وزن 80 طلبة:

- المركز الأول: مروان وائل جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: إبراهيم ياسر حسن جامعة حلوان.

- المركز الثالث: يوسف السيد جامعة عين شمس.

- المركز الثالث مكرر: أحمد أمير جامعة طنطا.