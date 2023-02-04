«التعليم العالي»: فرصة جديدة للطلاب المتخلفين عن تنسيق 2022 لدخول الجامعات

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنه يحق للطلاب المتخلفين عن تنسيق الجامعات 2022، التقدم للجامعات والمعاهد المختلفة حال توافر الأماكن لديها وإعلانها قبولهم خلال الفترة الحالية في إجازة منتصف العام، وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للحدود الدنيا للقبول التي أقرها مكتب التنسيق العام الماضي، مع التأكيد على ضرورة اجتياز كل الاختبارات وتحقيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، بجانب الفرص المعلنة بشأن التقديم والالتحاق في الجامعات الخاصة.

800 ألف طالب في تنسيق الجامعات 2022-2023

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، لـ «الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية هو المنوط بوضع كل القواعد التي تتعلق بالتنسيق، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي نجح خلال العام الماضي في تنسيق أكثر من 800 ألف طالب وطالبة لمختلف الجامعات الحكومية، سواء حاملي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الالتزام بكل الضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.

البدء في إعداد التجهيزات اللوجستية لتنسيق الجامعات 2023

وتابع المشرف على التنسيق، بأن هناك إجراءات مكثفة واستعدادات تجري على قدم وساق لوزارة التعليم العالي لتنسيق الجامعات 2023، ومنها العمل على التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالملفات والأوراق الخاصة بتنسيق القبول مع التشديد على استمرار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.