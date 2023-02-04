«التعليم العالي»: 11 فبراير موعد بداية الترم الثاني 2023 في للجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، انتظام العمل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، موضحة تفاصيل التيرم الثاني 2023، والمقرر أن يبدأ 11 فبراير 2023 الجاري على أن تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023 المقبل، مؤكدة أن امتحانات التيرم الثاني 2023، على أن تجرى الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات بدءاً من الأسبوع المقبل، وكذلك بدأ أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 دون تأجيل أو تعطيل، موضحاً أنه يجرى حالياً الاستعداد والتجهيز لأعمال التيرم ورفع المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، موضحاً أن انطلاق التيرم الثاني 11 فبراير، واستمرار الموسم الثاني للأنشطة و الفعاليات المختلفة وكذلك انتظام أعمال المحاضرات المختلفة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار أعمال التجهيز و الاستعداد للفصل الدراسي الثاني 2023 و المقرر أن يبدأ 11 فبراير الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، و الالتزام بموعد نهاية التيرم، وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي من المقرر أن يبدأ في يونيو المقبل .