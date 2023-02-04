رئيس حكومة رومانيا: نبحث جميع سبل زيادة علاقتنا التجارية مع مصر

قال نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ذكر بعض المجالات التي تُتيح فرص التعاون والترابط في العلاقات بين البلدين، وبناء على ذلك، وزيارة على حجم التجارة البالغ مليار دولار، لابد أن نبحث كل السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين بلدينا، خاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأضاف «تشيوكا»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجب العمل على إتاحة الفرصة للتعامل مع دول الجوار لصالح كل الدول، ولابد أن نبحث كل السبل لتعزيز هذه العلاقات في كل المناحي التي تؤثر على شعوبنا واقتصادنا في بلدينا، متابعًا «وأنا على ثقة أننا سوف نستمر في تناول كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على كل الأصعدة».