وصول محمد رمضان وهالة صدقي للأقصر للتكريم من مهرجان السينما الأفريقية

وصل الفنانان هالة صدقي ومحمد رمضان، صباح اليوم، لمحافظة الأقصر، استعدادا لتكريمهما ضمن فعاليات الدورة الجديد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ويشهد حفل افتتاح الدورة الـ 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي تمتد فعالياته حتى 10 فبراير الجاري، تكريم عدد من النجوم والسينمائيين بجانب محمد رمضان وهالة صدقي، إذ تضم القائمة الموسيقار هشام نزيه، إضافة إلى المخرج الموزمبيقي بيدرو بيمنتا، والمخرج السنغالي منصور صورا.

وتحتفي إدارة المهرجان بعدد من السينمائين البارزين الراحلين، إذ يجري تكريم اسم الفنان التونسي الراحل هشام رستم، والفنانة الجزائرية شافية بودراع، بينما يتسلم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، تكريم الفنان الراحل صلاح منصور، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

من المقرر أن يقام الافتتاح اليوم، من خلال المراكب الذهبية التي تحمل نجوم وضيوف المهرجان، عبر النيل، إلى معبد الأقصر، ليبدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس في ليل الأقصر الساحر، من داخل المعبد، للاستمتاع بسحر السينما في أحضان الحضارة المصرية القديمة.

ويحضر مراسم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم مصر ونجوم السينما الأفريقية الذين يجري استقبالهم على «الريد كاربت» في مدخل المعبد.