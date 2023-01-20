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5 معلومات عن ملصق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب:

محمود الرفاعى
10:14 م | الجمعة 20 يناير 2023
ملصق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ملصق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن لوجو وملصق دورته الثانية عشرة المقرر انطلاقها في الرابع من شهر فبراير المقبل وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عنه..

الملصق يقدم تصورا للسينما والأقصر وأفريقيا

- يقدم هذا الملصق تصورا عن 3 أشياء وهي السينما، الأقصر، أفريقيا.

- يعبر عن أمجاد الحضارة المصرية القديمة.

- يحمل عنصر «البالون» الجانب الأكبر من الإشارات الرمزية.

- تخليد التاريخ بما يتفق مع شعار الدورة الثانية عشر «السينما خلود الزمان».

- مصمم الملصق هو الفنان الشاب محمود إسماعيل. 

6 أفلام تشارك في المسابقة

تشارك في المسابقة 6 أفلام، هي حرقة من تونس، ورحلة تاليا من بلجكيا ولوكسمبورج والسنغال، والرسالة الأخيرة إلى ناصر من ألمانيا، ونساء جزائريات من فرنسا والجزائر، وعلى قيد الحياة من فرنسا والسنغال، وجووا من بلجيكا.

وأعلن الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، أن الدورة الجديدة ستأتي بشعار «السينما هي الخلود».

ومن المقرر أن يقام المهرجان في محافظة الأقصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية.

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بقلم محمود الرفاعى