الأرصاد: تحسن واستقرار الأحوال الجوية مع الشعور بأجواء شتوية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة اليوم في التحسن واستقرار الأحوال الجوية مع الشعور بالأجواء الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترات الليل، متوقعة سقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل ذلك لن يكون مؤثرا على الأنشطة اليومية.

كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصادر الكتل الهوائية مازالت قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومنخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم فتحجب جزءاً من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس خلال فترة النهار.

شعور بالأجواء الباردة بداية صباح اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «بداية من اليوم في فترة الصباح نشعر بالأجواء الباردة، ومع تقدم ساعات النهار ودخول فترة النهار نشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، كما أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط يكون فيها انخفاض في درجات الحرارة ومن ثم فإن الأجواء مائلة للبرودة».

الأجواء مائلة للدفء في جنوب الصعيد والمناطق الجنوبية نهارا

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الأجواء مائلة للدفء في جنوب الصعيد والمناطق الجنوبية نهارا في ظل وجود أشعة الشمس، لكن عندما تغيب أشعة الشمس وندخل في فترات الليل يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، ويكون باردَا في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.