الأرصاد تكشف قائمة أبرد المدن يوم السبت.. سانت كاترين تسجل 3 درجات للصغرى

كشفت الأرصاد عن قائمة أبرد المدن القناة غدًا السبت 4 فبراير، وضمت 19 مدينة من إجمالي 46 منطقة تعد مراكز قياسات الطقس على مستوى الجمهورية.

«الوطن»، تقدم لمتابعيها القائمة حتى يتسنى لقاصدي وقاطني تلك المدن والمحافظات الأكثر برودة اتخاذ الحيطة والحذر عند التنقل في طقس الغد.

أبرد مدن تتراوح الحرارة بها من 3 إلى 9

بحسب الأرصاد فإن أكثر المدن برودة، تتقدمها سانت كاترين حيث تسجل درجة الحرارة بها 3 درجات مئوية، ونخل وأسيوط والمنيا وسيوة 5 درجات مئوية، فيما تأتي بعدها الوادي الجديد 6 درجات، وسوهاج والأقصر 7 درجات مئوية.

كما تضمنت قائمة أبرد مدن والمحافظات كل من «قنا وبني سويف والفيوم تسجل الحرارة الصغرى بها 8 درجات، السلوم ورفح والمنصورة وبنها و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، والقاهرة وأبو سمبل 9 درجات مئوية».

درجات الحرارة المتوقعة السبت

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى في أبرد المدن والمحافظات خلال طقس السبت كالآتى :-

- سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 3 درجات.

- نخل العظمى 16 والصغرى 5 درجات.

- أبو سمبل 20 العظمى والصغرى 9 درجات.

- الأقصر 20 العظمى والصغرى 7 درجات.

- سوهاج العظمى 19 والصغرى 7.

- أسيوط العظمى 18 والصغرى 5.

- المنيا العظمى 19 والصغرى 5.

-بنى سويف والفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

- سيوة العظمى 17 والصغرى 5

- السلوم العظمى 16 والصغرى 9

- القاهرة والعصمة الإدراية و6 أكتوبر وبنها العظمى 19 والصغرى 9 درجات.