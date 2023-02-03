الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على السواحل ووسط سيناء غدا

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات، أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال بيان تضمن توقعات الخبراء لطقس غداً السبت، الذي أشار أن السواحل أكثر أماكن معرضة لسقوط الأمطار غداً.

أمطار على السواحل الشمالية الشرقية 50%

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من الأماكن المتوقع بها سقوط أمطار غداً السبت، تضم السواحل الشمالية الشرقية نسبة حدوث 50 % تقريباً، وشدة الأمطار بين متوسطة وخفيفة الشدة، فيما تسجل سرعة الرياح غداً فى السواحل الغربية 30 كم/ساعة، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

كما تضمنت توقعات الأرصاد لأماكن سقوط الأمطار غداً السبت أن تضم السواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث 40% تقريباً ، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة ، فيما تسجل سرعة الرياح 34 كم/ساعة

سقوط أمطار غداً السبت

وذكر بيان الأرصاد الجوية أن شمال الوجه البحري ووسط سيناء، من الأماكن المتوقع سقوط أمطار غداً السبت وتكون بنسبة حدوث 50% تقريباً على وسط سيناء، و40 % على شمال الوجه البحري، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.